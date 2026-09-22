Lavrov tendrá más de 30 reuniones en márgenes de la Asamblea General de la ONU

Según un representante de Exteriores citado por la agencia TASS, Lavrov tendrá contactos bilaterales tanto con delegados de países amistosos como con "otros importantes actores globales".

Así, se están preparando reuniones entre el ministro ruso y sus homólogos de Brasil, Venezuela, Irán, Cuba, México, Nicaragua y otros países.

"La lista también incluye a los dirigentes de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), el OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) y el presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman", señalaron en la Cancillería rusa.

El encuentro más esperado es el que tendrá Lavrov mañana con su par estadounidense, Marco Rubio.

Tras la visita de sus emisarios a Moscú y Kiev, Estados Unidos aseguró que desea la reanudación de las negociaciones tripartitas, asunto que abordarán mañana miércoles en Nueva York los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos.

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Lavrov señaló previamente que las hostilidades entre Rusia y Ucrania podrían haber terminado hace un año si se hubieran implementado los acuerdos alcanzados en la cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense en Alaska en agosto de 2025.

Además, el canciller ruso anunció que Rusia está dispuesta a una nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania ya que tiene "algo que decir".

Rubio, por su parte, afirmó que en las próximas semanas podría elaborarse una hoja de ruta para reanudar las negociaciones de paz en Ucrania.

Para ello, Washington ya tiene una herramienta de presión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el cese de la guerra en su última conversación telefónica, ratificó la ley de sanciones que permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren hidrocarburos rusos como China e India.

El último encuentro entre Lavrov y Rubio tuvo lugar en julio pasado en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila y duró 35 minutos.