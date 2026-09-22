Libertad con cargos para el líder ultranacionalista rumano Georgescu, acusado de fraude

La Fiscalía, que había pedido su detención preventiva por un plazo de 30 días prorrogables, ha recurrido la decisión del juez de poner en libertad al líder ultranacionalista y a su supuesto socio en esa red de estafas, informa el portal Digi 24.ro.
A Georgescu, de 64 años, se le acusa de dirigir un grupo integrado por otro ciudadano rumano y un italiano que operaba desde 2021 en Rumanía y el Reino Unido para cometer fraudes de especial gravedad.
La Fiscalía afirma que los sospechosos se presentaban como empresarios capaces de conseguir financiación por millones de euros y exigían a sus víctimas garantías para acceder a presuntos préstamos extranjeros.
Medios rumanos han publicado varias conversaciones interceptadas por la Fiscalía el 27 de mayo del año pasado en las que supuestamente Georgescu le decía a su cómplice que necesitaba "escapar" del control judicial y que su plan es obtener asilo político en Italia.
Georgescu, admirador del presidente ruso, Vladímir Putin, y crítico con la OTAN y la Unión Europea (UE), ganó por sorpresa la primera vuelta de las presidenciales de noviembre de 2024 gracias a una intensa campaña de propaganda en la red social TikTok.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional anuló laselecciones por indicios de injerencia de un "agente estatalextranjero", en referencia a Rusia, y ordenó repetir todo el procesoelectoral.
Georgescu, que fue inhabilitado como candidato, está siendo investigado por otros delitos, como atentar contra el orden constitucional, blanqueo de capitales y difusión de propaganda antisemita y extremista.