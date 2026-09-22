Lula afirma en la ONU que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

Lula advirtió de las "tentaciones hegemónicas" en América Latina de "la mayor potencia del mundo", en alusión a Estados Unidos, recalcando que la región y Brasil necesitan de "socios con una agenda positiva" y no de presiones externas.

El gobernante brasileño, que fue el primer orador en la Asamblea General por tradición en la ONU, criticó la "insensatez" de las superpotencias por su papel en los conflictos abiertos y el "inmovilismo" del Consejo de Seguridad de la ONU.

En ese sentido, subrayó que este es el "momento más crítico de Naciones Unidas" desde que él realizó su primer discurso en la ONU en 2003.

"Las concesiones a ley del más fuerte pasaron de los límites", aseveró Lula, a la vez que advirtió del riesgo de que los conflictos regionales se vuelvan globales.

El gobernante brasileño defendió una solución negociada a la guerra de Ucrania y llamó a los miembros del Consejo de Seguridad a reunirse para poner fin a este conflicto y al de Irán.

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"El multilateralismo es un pilar indispensable frente a un panorama global fragmentado por la proliferación de conflictos armados.

Brasil reivindica desde hace décadas la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a países del sur global, entre los que aspira a un asiento permanente en el organismo.