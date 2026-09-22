Lula convierte la Asamblea de la ONU en una trinchera electoral por la soberanía de Brasil

En su décima participación en esta cita internacional, y la última de su actual mandato, Lula eligió realizar un balance de gestión, con un tono marcadamente soberanista, y remarcó que "aún hay mucho por hacer".

El líder progresista, que se definió a sí mismo como "un obrero elegido tres veces presidente", delimitó los comicios de octubre a una elección entre "democracia y negacionismo" y entre "un futuro de mayores oportunidades" y "un pasado de exclusión", en referencia a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, primogénito de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Lula, que va tras su cuarto mandato no consecutivo, alzó una fuerte defensa al sistema electoral "moderno y robusto" del país y a la "transparencia" del proceso electoral brasileño, en el que afirmó que los candidatos gozan de una "amplia libertad de expresión".

Sin embargo, en el atril ante los jefes de Estado, afirmó que no permitirá "que los enemigos de la democracia", sean internos o externos, "atenten contra la voluntad popular" mediante campañas de desinformación.

"La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil continuará siendo un país soberano. Nadie, nadie nos alejará de ese camino", expresó este martes.

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En tanto, Lula aseguró que su Gobierno está preparado para combatir el crimen organizado en "todos los escalones, incluso los magnates del crimen", y ligó esto último al combate a la corrupción, ya que considera que crimen organizado y corrupción "caminan juntos".

"El combate a la corrupción continuará implacable, le duela a quien le duela", manifestó.

El presidente brasileño aprovechó el palco internacional para destacar operativos policiales que resultaron en incautaciones "récord" de drogas y bienes ilícitos.

En ese sentido, remarcó que en Brasil la concreción de ese objetivo pasa por la reducción de la jornada laboral "para garantizar al trabajador dos días libres por semana", un ajuste que enmarcó además como clave para aliviar la "sobrecarga de las tareas domésticas que aún recae sobre las mujeres".

Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados en mayo, la propuesta de reducir de la semana de trabajo de seis a cinco días, espera ser debatida, en una fecha aún por determinar, en el pleno del Senado, donde necesitará el apoyo de dos tercios de los legisladores.

Asimismo, el mandatario reservó un espacio de su discurso para condenar la proliferación de la industria de las apuestas en línea, un fenómeno que preocupa a las familias brasileñas.

Lula, cuyo Gobierno ha impuesto varias regulaciones a sitios de apuestas, advirtió que este negocio "transforma el vicio en lucro" y que su "vertiginoso avance está endeudando y destruyendo hogares" en todo el mundo.

En tanto, aseguró que su Gobierno defenderá la soberanía financiera y los instrumentos públicos de inclusión, como el sistema de pagos instantáneos PIX, frente a las "presiones de multinacionales" que buscan su privatización.

También reivindicó la aprobación de legislaciones de vanguardia para proteger en el entorno digital a niños y adolescentes, y adelantó que asegurará una "remuneración justa" a artistas, músicos y creadores de contenido audiovisual.