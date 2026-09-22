Lula defiende en la ONU la exploración de petróleo en la Amazonía y la descarbonización

Lula declaró durante su discurso en Nueva York que es hora de "retomar la ofensiva" y "derrotar" el negacionismo climático y dijo que es "posible" combinar crecimiento económico con la reducción de emisiones contaminantes.
Por un lado, destacó que el país alcanzó la "autosuficiencia" en petróleo y que seguirá explorando yacimientos, incluido en una área marítima ubicada a unos 175 kilómetros de la costa amazónica que es considerada sensible por los ecologistas.
Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que Brasil "no renunciará" a la agenda ambiental y que impulsará una "hoja de ruta" para descarbonizar la economía, en un contexto marcado por un El Niño que se prevé muy fuerte este año.
Recordó que la deforestación en la Amazonía brasileña ha caído a la mitad desde que asumió su tercer mandato en enero de 2023, después de años de crecimiento.
Además, mencionó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), un instrumento financiero lanzado por Brasil el año pasado que busca remunerar a los países que preservan sus selvas.
"La selva vale más conservada que destruida", declaró.
Con este historial, Lula dijo que el Gobierno posee la "autoridad moral" para rechazar lo que llamó de "medidas proteccionistas disfrazadas de apego a la agenda ambiental".
En julio, EE.UU. impuso aranceles sobre buena parte de las importaciones brasileñas por, entre otras razones, considerar que Brasil no hace lo suficiente para combatir la tala ilegal.