Lula defiende en la ONU la exploración de petróleo en la Amazonía y la descarbonización

Lula defiende en la ONU la exploración de petróleo en la Amazonía y la descarbonización

Nueva York/São Paulo, 22 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este martes durante la Asamblea General de la ONU tanto la exploración de petróleo frente a la costa amazónica como la necesidad de descarbonizar la economía.