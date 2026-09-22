Macron se reúne con Zelenski en Nueva York y le promete apoyo de cara al invierno

"Francia estará al lado de Ucrania para afrontar el invierno, y el G7 de la Energía se movilizará para brindarles apoyo", escribió en X Macron en referencia al grupo de trabajo constituido por las siete democracias más industrializadas del mundo para responder a las urgencias de Kiev en este campo.

Macron agregó que Francia reforzará las defensas aéreas de Ucrania "con la firma de un contrato para el suministro de radares y también con la entrega de interceptores" para derribar misiles rusos.

El presidente francés recordó que ha hablado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, de este apoyo a Kiev y de una posible tregua energética entre Rusia y Ucrania, y un hipotético cese de los ataques en el mar Negro.

Macron reafirmó el apoyo francés a esta propuesta ucraniana avalada también por EE. UU.

"Este será un asunto clave en las negociaciones que deben reanudarse y que deben llevar a una paz justa y duradera", remachó Macron.

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Zelenski y Macron se encuentran en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.