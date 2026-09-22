Macron, sobre Gaza: "Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos"

"Algunos se jactan de una paz pretendida" en Palestina, afirmó sin precisar a quién se refería. "Pero esta paz no ha reabierto las vías humanitarias. ¡Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos!", manifestó.

También citó la situación en Cisjordania, donde denunció "violaciones" de la legalidad. "Pero ¿en nombre de qué?", preguntó Macron, provocando los aplausos de su auditorio. Y constató que "Hamás nunca ha actuado en Cisjordania".

El líder francés defendió que la situación en Gaza y Cisjordania pone en cuestión las condiciones para una solución que garantice los derechos del pueblo palestino y, al mismo tiempo, la seguridad de Israel.

"Es construir cada día -alertó- la imposibilidad de un proyecto que es el respeto de los derechos legítimos del pueblo palestino a existir".

Una imposibilidad, afirmó, que afecta también a "las propias condiciones de la seguridad de hoy y de mañana para Israel y su pueblo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En línea con el discurso habitual de París, Macron subrayó que Francia está comprometida con la seguridad y la existencia de Israel, pero advirtió contra quienes consideran que esa seguridad puede alcanzarse mediante la vulneración de la soberanía de sus vecinos.

"Todos estamos comprometidos con la seguridad del pueblo de Israel y con su derecho a existir, pero todos aquellos que sostienen que la seguridad de Israel pasa por violar la soberanía de todos sus vecinos cometen un error funesto y debilitan la seguridad del Estado de Israel, tanto hoy como de cara al futuro", apuntó en tono firme.

Macron defendió asimismo que el respeto de la soberanía debe aplicarse tanto a los palestinos como a los demás pueblos de la región. "Soberanía para los palestinos, cuyos derechos más elementales siguen siendo hoy vulnerados", afirmó.

El jefe de Estado francés recordó que Francia reconoció al Estado palestino un año antes y rechazó las críticas de quienes califican ese reconocimiento como un gesto meramente simbólico. "¿Cuál es nuestra credibilidad si continuamos inactivos frente a Gaza?", preguntó a la Asamblea General de la ONU.

"Nunca" debe aceptarse como normal la situación actual en Gaza y Cisjordania, subrayó Macron en su último discurso ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, en el que lanzó un llamamiento a "no ceder" ante la "ley de la selva" y cerró filas con la ONU.