Medios rusos ponen en duda la victoria por mayoría del partido del Kremlin en legislativas

El presidente ruso, Vladímir "Putin confirma personalmente las fracciones que acceden a la Duma. Este asunto no puede resolverse sin su participación", comentó al portal Meduza un experto en política electoral.

La administración presidencial había ordenado a las regiones "la movilización corporativa" de todo el personal vinculado con el Estado, desde militares a funcionarios y empleados del sector público, sea militar, educativo o sanitario.

La alta participación -casi el 60 %- se logró "de manera muy sucia", precisó la fuente, lo que incluía cuotas de ciudadanos que debían votar por Rusia Unida, que ganó en todas las regiones del país.

En caso de no votar, a algunos electores, según denunciaron los comunistas, se les amenazaba con el despido. Mientras, los profesores debían rendir cuentas sobre que los padres de sus alumnos acudieran a los colegios electorales.

De ahí, que en la primera jornada de votación, el viernes, votara la mitad de todos los electores que participaron finalmente en los comicios, algo que no había ocurrido nunca antes.

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El objetivo era que el partido oficialista lograra el mejor resultado de su historia -355 de 450 escaños-, algo que Putin podrá vender como un respaldo total a la guerra en Ucrania. A su vez, la meta era que varias decenas de veteranos de guerra accedieran a la Duma o cámara de diputados, donde no debía figurar ningún candidato pacifista.

Esto último se logró con la exclusión del único partido contrario a la guerra, Yábloko, y las presiones sobre los candidatos más populares -dos de sus vicepresidentes fueron condenados a siete y once años de cárcel- y aquellos activistas que presentó por circunscripciones electorales.

En ese sentido, Rusia Justa, un partido sistémico muy belicista creado para restarle votos a los comunistas, podría entrar finalmente en la cámara baja del Parlamento ruso, aunque los sondeos le dejaban fuera.

"Con una simple llamada, la decisión estaba tomada. Reescribieron las cifras y ya está", aseguró el analista electoral Stanislav Andreichuk al medio Carnegie Politika. Mediada la jornada del domingo, según el experto, a Rusia Justa le sumaron unos 60.000 votos, lo que le permitió superar la barrera del 5 %.

De acuerdo con el periódico Nóvaya Gazeta Europa, RU recibió un 70 % más de votos de los que obtuvo realmente y con los que logró la mayoría constitucional. Es decir, en vez del 57 % que logró por listas, debía haber sumado no más del 34 %, en línea con los sondeos de intención de voto.

Tanto Yábloko como los comunistas, la segunda formación más votada, pero cuyo resultado fue peor de lo esperado, denunciaron que los datos anunciados por la Comisión Electoral Central no reflejan el ánimo de la sociedad, es decir, el hartazgo con la guerra y los ataques con drones.

Aparte del recurso administrativo y las numerosas infracciones, muchos observadores electorales no tuvieron acceso a los colegios y numerosos ciudadanos se quejaron de que, ante la falta de papeletas, les obligaban a votar electrónicamente, una vía que la oposición consideró un instrumento de fraude.

Los expertos consideran que los altos niveles de fraude en estas elecciones responden a la inseguridad del Kremlin, consciente de que dos tercios de los rusos abogan en las encuestas por un pronto cese de los combates, lo que sumado al déficit de combustible, los rumores de movilización y subida de impuestos, han provocado una caída de la popularidad de Putin.