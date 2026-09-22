Mike Leigh se despide en San Sebastián: "Es más que probable que sea mi última película"

"Tengo una condición médica que afecta mi movimiento muscular y es muy difícil moverme, así que es más que probable que esta sea mi ultima película, es una cuestión práctica que tiene que ver con mi condición médica", ha indicado por videoconferencia en la rueda de prensa el cineasta, que ya había explicado hace unas semanas que padece miositis.

En 'Tender Loving Care' Amy (Kate O'Flynn, 'La maldición de Widow's Bay') es una trabajadora social en el servicio público de protección a la infancia que se va a vivir con su mejor amiga (Alice Bailey Johnson, 'Sexy Beast') tras el fracaso de una relación amorosa. Los padres de Amy (Marion Bailey, 'The Crown', y Paul Jesson, 'Mr Turner'), ya mayores y preocupados por la felicidad de su hija, se ven obligados de pronto a afrontar una crisis propia.

El director, ganador del máximo premio del Festival de Cannes en 1996 por 'Secretos y mentiras', del León de Oro en Venecia en 2004 por 'El secreto de Vera Drake' y nominado al Óscar en siete ocasiones, ya presentó en San Sebastián hace dos años su anterior trabajo, 'Mi única familia' ('Hard Truths').

"Espero que la película no se malinterprete como un escapismo romántico, no lo es. Es una visión dura de la realidad, pero tiene que ver con la compasión, y la compasión es tan importante en estos tiempos como en cualquier otro momento", ha remarcado.

El hecho de que se estén viviendo "tiempos duros" es para Leigh "más razón para reflejar la positividad donde podamos". Pero reconoce que "aunque uno quiere ver luz al final de túnel y ser optimista", no es difícil ser pesimista, "porque muchas cosas están sucediendo en el mundo que dan miedo y son negativas".

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"Mi nieto más joven tiene 2 años y si todo va según el plan vivirá hasta el siglo XXII, tendrá mi edad en el siglo XXI. Así que yo quiero que ese mundo sea un mundo bueno, quiero que su vida y la de su generación sea positiva", ha anhelado.

Sobre su manera de realizar esta película, Leigh ha explicado que como es su práctica habitual, no empezó con guión, sino con una conversación. "La improvisación desempeña un papel enorme en la evolución de los personajes, las relaciones y la premisa de la historia", ha destacado.

El realizador, que intenta grabar casi en orden cronológico para dar más verosimilitud a sus historias, ha remarcado que su deseo es "hacer películas acerca de cómo vivimos a todos los niveles de una manera realista". Por eso, aparecen escenas en las que los protagonistas beben alcohol, algo que es habitual en la cultura occidental y que "forma parte de la textura y la fibra de la vida diaria", ha dicho.