Muere a los 76 años el cantante y compositor portugués Jorge Palma

En un comunicado difundido en las redes sociales del artista, sus familiares y representantes informaron de que el músico sufrió una parada cardiorrespiratoria y destacaron el legado de más de medio siglo de carrera.

“Jorge Palma se va, pero su música permanece”, escribió Montenegro en la red social X, donde subrayó la presencia de sus canciones en la memoria de varias generaciones y su contribución a la cultura portuguesa. El jefe del Gobierno trasladó sus condolencias a la familia y los amigos del artista.

Carneiro recordó al músico como un “hombre libre” y destacó su creatividad, su autenticidad y una obra que convirtió también la música en una celebración de la libertad.

Nacido en Lisboa el 4 de junio de 1950, Jorge Manuel d’Abreu Palma comenzó a estudiar piano a los seis años y se acercó al pop y al rock durante la adolescencia, cuando aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta.

Tras formar parte de Sindikato, con el que participó en la primera edición del festival de Vilar de Mouros, en 1971, inició su trayectoria discográfica en solitario al año siguiente con el sencillo en inglés “The Nine Billion Names of God”.

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En 1973, después de ser llamado al servicio militar, se marchó a Dinamarca. Regresó a Portugal tras la Revolución de los Claveles, del 25 de abril de 1974, y publicó su primer álbum, “Com Uma Viagem na Palma da Mão”, en 1975.

Autor de canciones como “Deixa-me Rir”, “Frágil” y “Encosta-te a Mim”, Palma combinó su carrera como cantautor con proyectos colectivos y colaboraciones con otros intérpretes portugueses.

Entre esos proyectos figuraron Palma’s Gang, que reunió a músicos de Xutos & Pontapés y Rádio Macau, y Rio Grande, donde compartió formación con Tim, João Gil, Rui Veloso y Vitorino.