Nigeria firma un acuerdo con Estados Unidos para comprar doce helicópteros de combate

El jefe del Estado Mayor de la NAF, mariscal del aire Sunday Kelvin Aneke, encabezó este lunes una delegación que asistió al acto de la firma en las instalaciones del fabricante aeroespacial Bell Textron en Amarillo (Texas, Estados Unidos), según un comunicado de la Fuerza Aérea de Nigeria que recogen este martes medios locales.

Así, Nigeria adquirirá doce helicópteros de ataque bimotor AH-1Z Viper altamente avanzados para la NAF.

"La adquisición de los helicópteros AH-1Z Viper representa un hito importante en nuestros esfuerzos continuos por construir una Fuerza Aérea de Nigeria más capaz, profesional y preparada para la misión", declaró Aneke.

Los aparatos -añadió la NAF- reforzarán las "capacidades necesarias para hacer frente a las amenazas de seguridad actuales y emergentes".

Nigeria y Estados Unidos inauguraron en mayo pasado los Grupos de Trabajo Técnicos Institucionales de Defensa (DITWG, en inglés) para reforzar la cooperación contra el terrorismo, la inseguridad y la inestabilidad regional.

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A comienzos de este mes, el Ejército de Nigeria confirmó la retirada del país de unos 200 efectivos militares desplegados por EE.UU. en el marco del refuerzo de la cooperación bilateral en materia de defensa desde finales de 2025, con el fin de impulsar la lucha contra el terrorismo yihadista que golpea al país africano.

El pasado febrero, el Mando Militar de EE.UU. en África (AFRICOM) informó del despliegue en Nigeria de un pequeño contingente militar, en el primer reconocimiento público de presencia de sus fuerzas desde que, en diciembre de 2025, Washington apoyó ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en territorio nigeriano.