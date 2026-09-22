Noboa resalta la persecución a los "capos invisibles" del crimen organizado en Ecuador

En el foro titulado 'Leading in a Changing World' (Liderando en un mundo cambiante), Noboa puso énfasis en la persecución a los denominados "capos invisibles", que lavan dinero, movilizan recursos y sostienen las operaciones de las organizaciones delictivas, según informó la Presidencia de Ecuador a través de un comunicado.

"Cuando atacamos ese segundo nivel, cortamos el flujo de recursos. El dinero necesario para aterrorizar a nuestros barrios deja de circular y podemos incautarlo", manifestó el mandatario ecuatoriano, que desde 2024 mantiene una "guerra" contra las bandas criminales a las que se les atribuye la crisis de violencia sin precedentes que atraviesa el país andino.

En este conversatorio organizado por Goals House, una plataforma que reúne a líderes de distintos sectores para impulsar soluciones frente a desafíos globales y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Noboa incidió en que el narcotráfico constituye un problema transnacional y destacó la importancia de fortalecer la cooperación y el intercambio de inteligencia.

El jefe de Estado precisó que las operaciones de cooperación ejecutadas en territorio o aguas ecuatorianas son lideradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador, con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones.

El presidente ecuatoriano hizo estas declaraciones después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardeó y hundió al menos ocho barcos de pesca ecuatorianos por supuestamente colaborar con el narcotráfico al reabastecer de combustible a las lanchas presuntamente cargadas con droga que serían responsables del traslado de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador a Norteamérica.

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Noboa reconoció que Estados Unidos es el principal socio de Ecuador en materia de seguridad, pero sostuvo que Ecuador debe mantener relaciones comerciales con todas las naciones.

También, explicó que las decisiones internacionales no pueden responder únicamente a posiciones ideológicas cuando están en juego el empleo y el bienestar de las familias ecuatorianas.

En materia de inversiones, el presidente resaltó también la oferta en agricultura, alimentos, energía, minería, construcción, servicios y turismo, así como su capacidad productiva y exportadora.

El mandatario destacó el potencial de la agricultura tecnificada y la inteligencia artificial para aumentar la productividad y generar oportunidades para jóvenes y pequeños productores.