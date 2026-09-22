Noboa se reunirá en Nueva York con la presidenta de Perú y con Kristi Noem

Noboa se reunirá en Nueva York con la presidenta de Perú y con Kristi Noem

Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá este martes con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, y con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, como parte de la agenda que cumple en Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.