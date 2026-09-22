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22 de septiembre de 2026 a la - 11:45

Noboa se reunirá en Nueva York con la presidenta de Perú y con Kristi Noem

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Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá este martes con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, y con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, como parte de la agenda que cumple en Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por EFE
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La reunión con Fujimori será la segunda que tendrán ambos mandatarios desde el pasado 28 de julio, cuando Noboa acudió a Perú para la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En aquella cita acordaron cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

De acuerdo con la agenda compartida por la Presidencia del país andino, tras el inicio del debate general de la Asamblea de la ONU, Noboa tendrá una reunión con Kristi Noem y participará en un encuentro del Escudo de las Américas, la coalición contra la criminalidad transnacional impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a varios gobiernos de derecha de países de América Latina.

La última vez que Noboa y Noem se reunieron fue en junio, también en Nueva York, para hablar del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, y en marzo el mandatario la condecoró durante una visita de la funcionaria a Quito.

Después de ese encuentro, hablará con Fujimori y terminará su agenda de este martes con una reunión con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Está previsto que el presidente ecuatoriano intervenga en el foro de la Asamblea General de la ONU este miércoles y ese mismo día regresará a Ecuador.

El pasado viernes, Noboa aseguró en una entrevista radial que también mantendría reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y agencias internacionales.