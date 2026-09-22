Once heridos, dos de ellos graves, en un tiroteo en un colegio en Turquía

El suceso tuvo lugar sobre las 8.00 hora local (05.00 GMT) en las inmediaciones de un instituto de formación técnica del municipio de Turgutlu, cuando un alumno empezó a disparar contra otros estudiantes con un fusil de caza e hirió a once de ellos con los perdigones.

"El ataque armado tuvo lugar fuera del edificio de enseñanza y se dirigía contra alumnos que iban al instituto, dejando heridos a once estudiantes, dos de ellos de forma grave", confirmó el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, en su cuenta de X.

El supuesto autor huyó del lugar, pero fue detenido poco después por la Policía, agregó el ministro.

Se trata de un alumno del noveno curso del instituto, acorde a la cadena NTV, según la cual la mayoría de los lesionados tienen 16 años aunque también hay uno de 14, otro de 15 y dos de 17 años de edad.

Según la citada emisora, dos jóvenes de 16 años se hallan en peligro de muerte, mientras que el resto ha sufrido heridas menos graves por los perdigones.

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Gürlek señaló en su mensaje que, en consonancia con una reforma legal reciente, la policía ha detenido también a los padres del supuesto agresor, así como al abuelo, ya que el arma utilizada era de su propiedad, y se investiga una posible negligencia de responsabilidades tanto de los progenitores respecto al joven como del abuelo en el cuidado del arma.

También se investigará si el alumno sufría acoso en el colegio, agregó el ministro.

En abril pasado, un alumno de 14 años mató a nueve compañeros de clase y a un profesor en un instituto de Kahramanmaras (sur del país), usando varias pistolas de su padre, un suceso que conmocionó al país, que sufre raramente este tipo de incidentes.

La semana pasada, al inaugurarse el curso escolar, el Gobierno prometió contratar a unos 30.000 vigilantes de seguridad para los centros de enseñanza del país con el fin de prevenir episodios de violencia.