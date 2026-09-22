Peña dice que Paraguay "quiere colaborar" en la transición de Venezuela a la democracia

En un video difundido este martes por la Presidencia de Paraguay, Peña afirmó que su país "quiere colaborar" y desea "ayudar a Venezuela y al pueblo de Venezuela a hacer esa transición democrática", para que los ciudadanos tengan "el poder de decidir quién es su autoridad" a través de comicios.

"Esto requiere de marcos institucionales democráticos y un acompañamiento desde la comunidad internacional, Paraguay quiere hacer eso", añadió el mandatario en una conversación con periodistas en Nueva York, y a su salida de un encuentro sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De igual manera, señaló que a su Gobierno le gustaría que hubiera elecciones en Venezuela "lo más rápido posible", aunque matizó que una convocatoria a las urnas debe surgir de un diálogo entre las fuerzas políticas de la nación caribeña.

"Ojalá puedan llegar a un consenso para hacer una elección", insistió.

El pasado sábado, Peña visitó Venezuela y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un acercamiento de alto nivel tras más de 20 meses de relaciones rotas entre estos países.

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Al finalizar el encuentro, los Gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que se sentaron "las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas".

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor a Maduro, sin luego publicar las actas electorales que debían respaldar los resultados.

Delcy Rodríguez asumió el poder dos días después de que las tropas estadounidenses capturaron a Maduro durante una operación militar en Caracas.