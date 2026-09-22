Policías de Colombia capacitan a sus pares de Bolivia en protección a altos dignatarios

Policías de Colombia capacitan a sus pares de Bolivia en protección a altos dignatarios

La Paz, 22 sep (EFE).- Policías de Colombia capacitan a sus pares bolivianos en un módulo de protección a altos dignatarios y otras autoridades del Estado que forma parte de un programa general de formación constante para los agentes locales, informó este martes el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo.