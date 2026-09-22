Policías de Colombia capacitan a sus pares de Bolivia en protección a altos dignatarios

Oviedo explicó que el plan que desarrolla la Policía boliviana es con el fin de relacionarse "con la cooperación internacional, con otros organismos policiales y con organismos de inteligencia de todo el mundo".
"Estamos desarrollando uno de los módulos que tenemos con la Policía de Colombia y la Policía boliviana, en este caso patrocinados por (...) la Embajada de Estados Unidos", dijo Oviedo.
Por su parte, el agregado policial de Colombia en Bolivia, coronel Dave Anderson Figueroa, anunció que se trabajó con los policías bolivianos en "mejorar las capacidades protectivas de altos dignatarios y personas importantes del Estado".
"Estamos al borde de la creación de una dirección de operaciones protectivas y seguridad física para estas personas; para nosotros es un placer colaborar, ayudar y estamos complacidos de los logros que se están haciendo con este trabajo en equipo", señaló Figueora.
La Policía boliviana es capacitada en diferentes programas especiales operativos y de inteligencia para fortalecer sus capacidades antes situaciones de crisis.
Hace poco, agentes especializados concluyeron un entrenamiento en control de disturbios y manejo de multitudes que fue impartido por expertos de la Policía Estatal de Pennsylvania, Estados Unidos.
Oviedo anunció más capacitaciones para los agentes bolivianos para "fortalecer" sus capacidades en diferentes temas y contextos.