Prada hace de la falda, en todas sus versiones, la protagonista en la pasarela de Milán

Prada hace de la falda, en todas sus versiones, la protagonista en la pasarela de Milán

Roma, 22 sep (EFE).- Prada convirtió la falda, en todas sus versiones, en la protagonista absoluta de la colección para mujer de la primavera/verano presentada este martes en la Semana de la Moda de Milán.