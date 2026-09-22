Prada hace de la falda, en todas sus versiones, la protagonista en la pasarela de Milán

Miuccia Prada y Raf Simons presentaron una colección basada únicamente en looks a partir de faldas con grandes aberturas, volúmenes, lentejuelas, apliques de joyas o grandes lazos, incluso algunas con cierres de velcro que permiten modificar su forma, mientras otras se superponen a vestidos y adquieren incluso la apariencia de un delantal.
Una de las fórmulas más usadas: el top tipo sujetador, a veces con tirantes adornados con joyas y formas muy ajustadas.
La colección comenzó con una potente combinación de falda roja y top de encaje negro y avanzó hacia mezclas como blusones técnicos con plisados, cazadoras biker de cuero con minifaldas florales y piezas de gran riqueza ornamental acompañadas de pequeños tops.
Junto al negro y los tonos neutros, aparecen colores muy llamativos como el rojo fuego, verde neón, amarillo, rosa chicle y blanco y estampados florales con aire casi de los años 60.
"Utilizamos la falda como un marco para desarrollar ideas y aproximaciones diferentes, casi como una materia prima para expresar conceptos", explicó Miuccia Prada antes del desfile.
Sus límites formales, añadió, se convierten paradójicamente en un espacio de libertad: una estructura aparentemente rígida sobre la que experimentar con nuevas formas.
En el front row de Prada llegaron directamente desde Hollywood Uma Thurman, Michelle Williams y Naomi Watts, entre otras.