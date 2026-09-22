Presidenta de Costa Rica dice que junto a Colombia dan "paso al frente" contra los narcos

Fernández hizo estas declaraciones al comparecer ante los medios junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su primera reunión bilateral, celebrada en Barranquilla (norte de Colombia).

"Hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Es una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y contra el narcoterrorismo que tanto daño le hace a nuestras naciones", expresó la presidenta costarricense.

La mandataria destacó que esto no significa que "Costa Rica vaya a recibir a la basura" que De la Espriella "está limpiando de su patria", sino que hará todo lo posible para combatir "el flagelo del narcotráfico" con su homólogo colombiano.

"Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral. He recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un equipo de trabajo muy profesional (...) para perseguir (al narcotráfico) y que ese cáncer no haga metástasis en mi amada patria", añadió.

De la Espriella, por su parte, subrayó que ambos países están elaborando conjuntamente una "visión de seguridad regional" para fortalecer el denominado Escudo de las Américas, una alianza informal que lidera Estados Unidos.

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Tanto Colombia como Costa Rica forman parte de esta alianza, también conocida como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), que busca reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

"Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica y otros países para fortalecer el Escudo de las Américas", añadió el presidente.

En opinión de De la Espriella, "esa batalla requiere sin duda alguna cooperación internacional y hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable, un país dispuesto a trabajar con Colombia" bajo el liderazgo de Fernández.

La reunión de este martes se llevó a cabo en la sede presidencial de Barranquilla, ciudad caribeña que De la Espriella apunta a convertir en capital alterna de Colombia y a donde ha trasladado parte de su agenda.

Allí recibió también el pasado 8 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el primer alto cargo exterior en visitar Colombia desde la toma de posesión de De la Espriella. En aquella ocasión la seguridad y la lucha contra el narcotráfico también fueron puntos esenciales de la agenda.