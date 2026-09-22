Prisión domiciliaria para la jefa del espionaje albanés por filtrar secretos oficiales

Según la emisora A2 CNN, Hyseni es sospechosa de haber ayudado a un criminal, cuya identidad no se ha revelado, y de haber filtrado esa información durante operaciones para contratar equipos y sistemas informáticos para AKSHI, la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania.

El citado medio indica que la investigación se refiere a un caso de licitaciones públicas amañadas entre 2023 y 2025 por un valor de entre 750 millones y 1.500 millones de euros.

Varios medios informan de que la orden de arresto no ha sido ejecutada porque Hyseni está actualmente en el extranjero.

En AKSHI opera Diella, un chatbot activado en septiembre del año pasado y presentado por el Gobierno albanés como la primera ministra de Inteligencia Artificial del mundo, con la misión de combatir la corrupción en la Administración pública.

Otras dos personas han sido detenidas en esta operación, un alto cargo de la Policía forense y el dueño de una empresa privada.

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Además, las autoridades han registrado el domicilio de un exdirector de la Policía.

Vlora Hyseni se convirtió en 2023 en la primera mujer en dirigir los servicios de inteligencia de Albania, un país miembro de la OTAN y candidato a entrar en la Unión Europea.

Hyseni fue jefa de los servicios de inteligencia de Kosovo, país del que también tiene la nacionalidad, hasta que fue destituida en 2021 sin que hayan trascendido los motivos, explican hoy medios albaneses.

Tras ese despido, el primer ministro socialdemócrata de Albania, Edi Rama, la reclutó como asesora de seguridad y luego como responsable del espionaje nacional.