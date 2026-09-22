Putin habla con el príncipe heredero de Arabia Saudí sobre conflictos en Yemen e Irán

"Se produjo un intercambio detallado de opiniones sobre la situación en Oriente Medio, en particular en la región del Golfo Pérsico. Se recalcó el firme compromiso con los esfuerzos políticos y diplomáticos para normalizar la crisis actual, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes", señala el comunicado.

En relación con el deterioro de la situación militar y política en Yemen, "fue confirmada la necesidad de un cese rápido de las hostilidades y la creación de las condiciones para el inicio de un diálogo constructivo entre los yemeníes bajo los auspicios de la ONU", agregó la Presidencia rusa.

"Asimismo, se destacó la importancia de garantizar el paso seguro y sin obstáculos de los buques por las vías marítimas internacionales de la región, incluidos el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz", reza la nota oficial.

Durante la conversación telefónica, Putin felicitó al príncipe heredero por la próxima fiesta con ocasión del Día Nacional de Arabia Saudí y destacó que hace cien años la URSS fue el primer país extranjero en reconocer al reino saudí.

Las partes se congratularon por los niveles de la cooperación bilateral y acordaron continuar los contactos, concluyó el Kremlin.