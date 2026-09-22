Quinientos años de arte español se presentan en Corea del Sur con obras del Greco y Goya

La muestra, titulada '500 años de arte español: crónica de luz y oscuridad', permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2027 en el Museo de Diseño Hangaram del Centro de Artes de Seúl y supone la primera presentación en Asia de obras pertenecientes a la colección de la Sociedad Hispánica de América, con sede en Nueva York, según el comunicado de los organizadores.

La exposición está dividida en seis secciones que abarcan desde la pintura religiosa medieval y el Renacimiento hasta el Barroco del Siglo de Oro, Goya y el Romanticismo, la pintura de género y el modernismo.

Entre las piezas destacadas figuran 'Sagrada Familia' (1585), de El Greco; el retrato del cardenal Camillo Astalli (1650-1651), de Velázquez; 'Don Manuel Lapeña' (1799), de Goya, y el retrato del marqués de Jerez de los Caballeros (1914), de Sorolla, según el comunicado.

También se exhiben 'Mi funeral' (1910), de Miguel Viladrich, y Las muchachas de Burriana (Falleras) (1910-1911), de Hermenegildo Anglada Camarasa.

La muestra está organizada por la Sociedad Hispanica y el diario surcoreano Korea Economic Daily, con apoyo de la Embajada de España ante Corea del Sur.

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Fundada por Archer Milton Huntington y abierta al público en 1908, la Sociedad Hispánica conserva más de 500.000 piezas y documentos relacionados con el arte y la cultura de España, Portugal y América Latina.