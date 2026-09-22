Rahman pide reformar Consejo de Seguridad y regular la IA para recuperar confianza en ONU

Durante la apertura de la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, Rahman defendió que la ONU sigue siendo "irremplazable", pero advirtió de que "su supervivencia no puede ser la única medida de su éxito".

El presidente de la Asamblea señaló las guerras y crisis en Gaza, Sudán, Ucrania, Birmania (Myanmar) y Oriente Medio como los principales ejemplos de los límites de la organización.

En el caso de Gaza, afirmó que la guerra ha dejado más de 70.000 muertos, incluidos miles de niños, mientras que el acceso humanitario sigue siendo muy inferior a las necesidades.

El diplomático bangladesí defendió que los principios del multilateralismo, el derecho internacional, la protección de los civiles y el acceso humanitario no pueden aplicarse de manera "selectiva".

Además, pidió al Consejo de Seguridad "dar un paso adelante" y "actuar cuando es necesario".

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Así, respaldó las negociaciones intergubernamentales impulsadas por la Asamblea General para reformar el Consejo y "hacerlo más representativo".

Subrayó la ausencia de África entre los miembros permanentes y reclamó que el continente debe tener "un asiento en la mesa".

En materia de desarrollo, Rahman llamó a aumentar la ayuda, afrontar la carga de la deuda y reformar la arquitectura financiera internacional.

El presidente de la Asamblea, elegido el pasado junio, también defendió más reformas estructurales en la ONU y advirtió de que la iniciativa UN80 es "solo un comienzo".

Además, Rahman alertó de los riesgos de la IA: "Debemos abordar sus posibles perjuicios, incluida la pérdida de empleos y la ampliación de la brecha digital. Tampoco podemos descartar la posibilidad de que pueda afectar a la supervivencia humana", enfatizó.

Por ello, reclamó "barreras de seguridad" que permitan proteger el interés público sin frenar la innovación y pidió incorporar a gobiernos, empresas, científicos, académicos y sociedad civil a la elaboración de reglas internacionales sobre IA.

"Debemos abrir las puertas de las Naciones Unidas a quienes desarrollan y utilizan la IA. No en el futuro, sino ahora. Cada día nos quedamos más rezagados", afirmó.

Agregó que la IA "ya está integrada en todas las facetas de nuestra vida", "desde los sistemas de agua y las redes eléctricas hasta los historiales médicos, las economías y los sectores militares".

"No podemos permitir que una carrera armamentística por el control de la IA nos precipite al abismo", concluyó.