Rusia acusa a Ucrania de atacar puesto de monitoreo de radiación en central de Zaporiyia

"Como resultado de un ataque ucraniano con drones, un puesto de monitoreo de la radiación en la Central Nuclear de Zaporiyia, ubicado a 13 km de la planta, cerca de la localidad de Ivánovka, resultó dañado", señalaron representantes de la planta en un comunicado en redes sociales.

Según la nota, el puesto forma parte de un sistema de monitoreo de radiación en el área de la planta, que proporciona datos periódicos sobre los niveles de radiación y permite responder enseguida a posibles cambios en la situación.

El pasado 13 de septiembre, Rusia acusó a Ucrania de atacar con drones el centro de entrenamiento de la central de Zaporiyia en más de diez ocasiones.

Además, el director de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció la muerte de dos militares rusos en un ataque ucraniano contra unos camiones con combustible para la central.