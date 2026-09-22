Rusia continúa su campaña contra la industria ucraniana con cuatro ataques con misiles

Los ataques forman parte de la agresiva campaña que lleva a cabo Rusia desde hace semanas para degradar los principales sectores de la economía ucraniana, que ha visto entre otras cosas como la aportación de la metalurgia al producto interior bruto nacional pasaba del 7 % a prácticamente cero debido a los daños causados en las principales plantas del país por los misiles rusos.

Estos nuevos bombardeos contra uno de los pilares de la economía ucraniana coinciden con la llegada del presidente Volodímir Zelenski a Nueva York, donde tratará de dar impulso entre sus socios en el marco de la Asamblea General de la ONU a una propuesta que ponga fin a este tipo de ataques y buscará nuevo apoyo financiero para hacer frente a los efectos que está campaña rusa está teniendo sobre la economía de Ucrania.

Las infraestructuras industriales atacadas en las primeras horas del martes en Dnipropetrovsk se encuentran, según ha explicado Ganzha, en la capital regional, Dnipró, y en Krivi Rig y Pavlograd, otros dos centros urbanos importantes para la industria ucraniana.

Tres personas han muerto en Dnipró por los ataques rusos.

Por lo que respecta a Poltava, otra región industrial ucraniana que es objetivo habitual de los bombardeos rusos, el gobernador ha informado de un ataque a una infraestructura industrial de la ciudad de Kremenchuk.

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Según varios canales de Telegram ucranianos, Rusia ha lanzado contra Kremenchuk 3 misiles Zirkón y 5 híbridos de dron y misil Banderol. En el ataque a Pavlograd ha empleado otros 2 misiles Zirkón y 2 misiles balísticos. Dnipró ha sido golpeada con 2 misiles Zirkón y con un misil balístico, y Krivi Rig también con 2 misiles Zirkón, con un misil balístico y cinco misiles de crucero Kalibr.

La Fuerza Aérea ucraniana ha dado cuenta en su parte de hoy del derribo de un misil de crucero Kalibr, 8 híbridos de dron y misil Banderol o Dan-T y 177 drones Shahed y de otros modelos.

Ucrania es totalmente vulnerable en estos momentos a los misiles balísticos rusos al carecer de interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot capaces de derribar este tipo de armamento del arsenal ruso.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles y drones rusos han ido dirigidos sobre todo contra Dnipropetrovsk, Poltava y Kirovograd, otra región industrial de la parte central de Ucrania.