Rusia lanza ataques masivos contra objetivos en cinco regiones de Ucrania

Según indicó en Telegram el mando castrense ruso, fueron alcanzadas "empresas de las industrias metalúrgica y química, instalaciones del complejo energético, industrial-militar y la infraestructura portuaria en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Vínnitsia y Odesa".

Defensa señaló que en la capital de Ucrania fue destruida la fábrica de Fire Point, especializada en la producción de "componentes y ojivas para misiles de crucero de largo alcance FP-5 'Flamingo'", varios de los cuales fueron derribados sobre Moscú este domingo.

Además, las fuerzas rusas alcanzaron en Kiev "depósitos de combustible y lubricantes de Grandterminal utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania como centro logístico para almacenar y distribuir combustible diésel".

En la región de Dnipropetrovsk fue destruida una planta metalúrgica en Krivi Rih que abastecía las producciones militares ucranianas, y la planta de producción de tuberías Interpipe Steel, ubicada en la capital regional, vinculada a la fabricación de drones de largo alcance.

Además, alcanzaron la empresa Sovrakhim, ubicada en la ciudad de Pavlograd, que producía pólvora y combustible sólido para misiles, así como ojivas y componentes para los misiles balísticos FP-9 de Fire Point, así como tres centros logísticos de 'Sirius Extrusion' en Dnipropetrovsk, también al servicio del Ejército ucraniano.

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En la región de Vínnitsia las fuerzas rusas atacaron "una instalación de la infraestructura ferroviaria", en el marco de los intentos de la parte rusa de destruir las capacidades de transporte ucranianas.

Las fuerzas rusas también atacaron en la región de Poltava una refinería y la fábrica de tabaco JTI Ukraina, "reconvertida para fabricar municiones", ambas ubicadas en la ciudad de Kremenchuk.

En la sureña región de Odesa fueron atacados dos centros logísticos en la capital regional y el centro logístico 'Nova Poshta' en Illichivsk, que según la parte rusa gestionaban el almacenamiento y distribución de cargamentos militares y de doble uso.

En el puerto de Reni las fuerzas rusas atacaron instalaciones utilizadas para la descarga y almacenamiento de cargamentos militares, así como combustible y lubricante destinados al Ejército ucraniano.

En alta mar fue alcanzado un buque de carga seco que se dirigía al puerto de Odesa, a orillas del mar Negro, concluyó Defensa.