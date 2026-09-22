Rusia rechaza la propuesta de Zelenski para cese el fuego contra infraestructuras críticas

"El presidente (de Rusia, Vladímir) Putin y la parte rusa siempre han dicho que abogamos por una paz sólida, por una paz definitiva, y no por un cese al fuego que no dará nada en esencia", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Zelenski aseguró, tras su llegada a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y reunirse allí con al menos una veintena de su aliados, que iba a buscar más apoyo para sus propuestas de alto el fuego, ante lo que Peskov señaló que estas se contradicen a diario.

"Literalmente hace varios días atrás el señor Zelenski dijo que necesitaba otros 40 días para dañar la economía rusa. Día tras día, sus declaraciones respecto a continuar o detener la guerra no concuerdan entre sí", indicó.

Peskov aseveró que las declaraciones recientes del mandatario ucraniano de deben a que "la situación en Ucrania, como ya dijimos, empeora cada día más, tanto la situación económica como la situación en el frente de batalla".

"Y así continuará", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que "en Kiev saben perfectamente qué responsabilidad deben asumir y qué decisiones deben tomar para que tomemos el camino que nos conduzca no a un cese al fuego, sino a una paz estable", zanjó.

Zelenski lleva meses ofreciendo una tregua total o un alto el fuego parcial que suponga el cese de los ataques a infraestructuras energéticas o civiles en general. El Kremlin ha rechazado hasta ahora estas ofertas, que cuentan con el apoyo de EE.UU. y de los socios europeos de Kiev.

"Por supuesto, la prioridad número uno de Ucrania es avanzar hacia la paz y proteger la vida de nuestra gente. Hay propuestas concretas de seguridad y medidas de desescalada que pueden acercar el final de la guerra", escribió en X a su llegada a Nueva York.

El presidente ucraniano también explicó que entre las prioridades del viaje está fortalecer las defensas antiaéreas ucranianas, que en este momento son muy vulnerables a los misiles balísticos rusos, y conseguir más dinero para tapar el agujero financiero en las arcas de su país.

Está previsto que Zelenski se reúna este martes con Trump, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con los líderes de Reino Unido, Japón y Dinamarca.

Además, Zelenski hablará ante la Asamblea General de la ONU el miércoles.