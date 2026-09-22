Rusia rechaza oferta de tregua de Kiev y golpea de nuevo a Ucrania con misiles balísticos

"El presidente (de Rusia, Vladímir) Putin y la parte rusa siempre han dicho que abogamos por una paz sólida, por una paz definitiva, y no por un alto el fuego que no dará nada en esencia", dijo este martes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Unas horas antes, el Ejército ruso había lanzado uno de sus ataques más masivos de los últimos días empleando más de una decena de misiles balísticos y numerosos drones que fueron dirigidos contra al menos cinco regiones ucranianas.

Moscú dio el parte más completo de los objetivos alcanzados, que en su mayoría y exceptuando sobre todo los de las empresas de producción de armamento fueron confirmados por separado por las autoridades centrales y regionales ucranianas y por algunas de las compañías afectadas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en Kiev fue destruida una fábrica de Fire Point, la principal empresa de drones ucraniana, y también se alcanzaron depósitos de combustible y lubricantes para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En la región de Dnipropetrovsk fue atacada una planta metalúrgica en Krivi Rig que abastecía las producciones militares ucranianas, y la planta de producción de tuberías Interpipe Steel, ubicada en la capital regional y vinculada según los rusos a la fabricación de drones de largo alcance.

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Interpipe Steel confirmó el ataque, en el que Rusia utilizó misiles balísticos, al informar de la muerte de cuatro trabajadores.

El Ministerio de Defensa ruso dio cuenta asimismo de ataques exitosos a un productor de pólvora y combustible sólido y componentes para misiles en la ciudad de Pavlograd, también en la región de Dnipropetrovsk, donde fueron alcanzados además, según Moscú, tres centros logísticos que utiliza el Ejército ucraniano.

El gobernador ucraniano de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, confirmó ataques a estas infraestructuras de su industria en Pavlograd, Krivi Rig y en la capital regional, Dnipró, sin hacer mención a la supuesta conexión de los objetivos con el Ejército.

Según canales ucranianos en la aplicación de mensajería Telegram, en estos ataques Rusia empleó misiles balísticos.

Mientras tanto, la empresa pública ucraniana de petróleo y gas, Naftogaz, reconoció haber sufrido "daños críticos" en una de sus instalaciones en la región de Poltava de Ucrania central, contra la que Rusia lanzó, según la empresa, misiles balísticos.

La infraestructura de Naftogaz en Poltava ya estaba parada debido a anteriores ataques y el ataque de este martes ha hecho "prácticamente imposible" que sea reparada y vuelva a funcionar.

Respecta a los ataques ucranianos en Rusia, Kiev reivindicó hoy bombardeos a dos refinerías situadas en las regiones de Samara y Bashkiria y dijo haber dañado infraestructuras de almacenamiento y lanzamiento de drones de reacción en la de Oriol.

Según el parte emitido por la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas ucranianas no lograron derribar ni uno sólo de los múltiples misiles balísticos lanzados por Rusia, como es habitual desde hace semanas.

Kiev ha dejado de recibir debido a la escasez de oferta misiles interceptores para sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot, los únicos que se han mostrado efectivos contra los misiles balísticos rusos.

Otra de las prioridades de Zelenski en la Asamblea General de la ONU es conseguir de EE.UU. y otros de sus socios el compromiso de nuevos envíos urgentes de este tipo de misiles, que Ucrania necesita para proteger su economía y a su industria militar y Ejército.

Zelenski aspira también a avanzar hacia un acuerdo que permita la reapertura de las exportaciones de grano por los puertos ucranianos del mar Negro, prácticamente cerrados desde julio por la campaña de ataques a infraestructuras portuarias y barcos mercantes que lanzó Rusia en respuesta a una campaña similar de Ucrania contra puertos rusos y barcos que entraban y salían de ellos en el mar de Azov.

En su rueda de prensa de este martes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció que la exportación de cereales por el mar Negro se ha complicado también para Rusia por los ataques ucranianos.

Peskov reconoció contactos entre Rusia y Turquía a propósito de la iniciativa de Ankara para lograr un cese de los ataques en el mar Negro que permita a ambos países normalizar sus exportaciones agrícolas.

El portavoz de Putin dio a entender, sin embargo, que Rusia no está interesada en ese tipo de acuerdos, al explicar que Moscú trabaja en la creación de rutas alternativas.