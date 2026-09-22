Sánchez insta a seguir la lucha por la igualdad como el mejor homenaje a Gloria Steinem

Sánchez participó en esta ciudad (donde se encuentra con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU) en un homenaje a Steinem en el que dijo que su legado debe seguir guiando siempre.

"Sobre todo ahora -precisó-, cuando algunos intentan devolver a las sombras que la propia Gloria quería derrotar con su luz".

Añadió que España es un país reconocido internacionalmente por su progreso en materia de igualdad, pero explicó que eso no ha sido siempre así, porque hace solo un par de generaciones tenía algunas de las leyes más discriminatorias de Europa contra las mujeres.

Para Sánchez, el feminismo cambió para bien las sociedades, y una mayor libertad para las mujeres significa que hay más libertad para todos.

Al hilo de ello, subrayó que la igualdad con los hombres no es un asunto que afecte solo a las mujeres, sino que es una cuestión de derechos humanos.

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El presidente del Gobierno recordó que Steinem recibió en 2021 eñ Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, con el que se reconocía su influencia a la hora de promover los derechos de la mujer.

Al recibir ese galardón, Sánchez señaló que pronunció un discurso que "llegó al corazón" hablando de las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19, pero lanzando al mismo tiempo un mensaje de esperanza.