Sánchez reclama más derecho internacional ante la apertura de la Asamblea de la ONU

Sánchez asiste a la sesión inaugural de este nuevo periodo, en la que toman la palabra el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros..

Con motivo de este evento de Naciones Unidas, el jefe del Ejecutivo español subrayó en sus redes sociales que "ahora más que nunca, el mundo necesita más multilateralismo, más derecho internacional y más cooperación".

Afirmó asimismo que España mantiene intacto su compromiso con la paz, con la lucha contra la emergencia climática y con la búsqueda de soluciones frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial.

Antes de asistir a la inauguración del periodo de sesiones de la ONU, el presidente del Gobierno mantuvo una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el primer encuentro entre ambos desde que éste sustituyó en julio pasado a Keir Starmer.

Sánchez, que intervendrá ante el plenario el miércoles, no asistirá a la recepción que ofrece este martes Trump a los jefes de delegación de los países, decisión que su Gobierno justifica por motivos de agenda.

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El dirigente español prevé mantener otras reuniones bilaterales y participará en sendos actos sobre la Inteligencia Artificial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.