Segunda ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición se extenderá hasta el viernes

Aunque las partes habían anunciado el pasado viernes que el segundo ciclo culminaría este miércoles, fuentes de los opositores dijeron que las conversaciones se extenderían, sin ofrecer más detalles.

El segundo ciclo ha tenido como foco central asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Además, ha estado marcado por reuniones públicas de la delegación opositora con distintos sectores de la sociedad civil, especialmente familiares de presos políticos y otras organizaciones que demandan la libertad plena de estos detenidos.

El ministro de Interior y secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, negó este lunes que el tema de los presos políticos sea parte de las conversaciones que impulsa Estados Unidos de cara a una transición.

En esta ronda las delegaciones también han avanzado en aspectos acordados en el primer ciclo, como la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso formal inició el pasado 18 de septiembre y puede llegar a extenderse por varias semanas.

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Según dijo el pasado viernes el Financial Times, ambas partes estarían próximas a llegar a un acuerdo para que se transfieran las reservas de oro, valoradas en 4.000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal del Banco de Nueva York, con el fin de atender las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio.

Los representantes del Gobierno venezolano están liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras que el del sector opositor está encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de las negociaciones, aunque han manifestado que esperan que este proceso conduzca a una elección presidencial.

Las reuniones se realizan en el hotel Gran Meliá Caracas, como ocurrió en la primera ronda.