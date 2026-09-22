Seúl elige una planta eléctrica para su pacto de inversión en EE.UU., según medios locales

La planta se desarrollará en Encinal, Texas, según Yonhap, que citó a una fuente de la comisión parlamentaria de Industria, que celebró este martes una sesión a puerta cerrada para discutir los compromisos de inversión con EE.UU.

El coste total del proyecto, que tendría una capacidad total de unos 6,3 gigavatios, ascendería a unos 22.300 millones de dólares, según la fuente, que no detalló si Seúl cubriría la totalidad de la inversión.

El ministro surcoreano de Industria, Kim Jeong-kwan, informó este martes al Parlamento de que el Gobierno había decidido impulsar un primer proyecto y preparado planes para otros dos, aunque no identificó públicamente los tres durante la sesión abierta.

Los otros proyectos en evaluación son la construcción de ocho reactores nucleares en Estados Unidos, y un proyecto de desarrollo de gas natural licuado (GNL) en Alaska, informó la agencia.

La fuente también señaló a Yonhap que Seúl negocia la adquisición de entre un 5 % y un 10 % de participación en la energética estadounidense Westinghouse.

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El compromiso total de inversión surcoreana en Estados Unidos, pactado el año pasado, asciende a 350.000 millones de dólares, de los cuales 150.000 millones se destinarán al sector de la construcción naval y los 200.000 millones restantes a un fondo de inversión estratégica.