Sheinbaum descarta por ahora impacto directo de huracán Polo en costas mexicanas

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa. Va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ante esta situación, la presidenta mexicana llamó a “toda la población de la costa del Pacífico” a permanecer atenta a los avisos de las autoridades y explicó que la trayectoria prevista hasta el momento mantiene al ciclón sobre el océano.

“Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra. Entonces, va a ir bordeando, es la información que tenemos, la costa y si hay alguna otra información de inmediato se hará saber”, apuntó.

La gobernante agregó que hasta ahora se prevén “lluvias intensas” y advirtió sobre la posibilidad de que Polo alcanzara categoría 5, nivel al que el ciclón ya había llegado en el reporte de las 06:00 hora local (12:00 GMT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esa hora, Polo se encontraba unos 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo (Guerrero), y 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo (Colima), con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

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El SMN prevé que su amplia circulación provoque lluvias intensas en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de fuertes vientos y oleaje de hasta cuatro metros en las costas de Michoacán y Guerrero.

“Estén muy atentos a la información de Protección Civil”, insistió Sheinbaum.