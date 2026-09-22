Sri Lanka condena a 15 personas por los mortíferos atentados de Pascua de 2019

Catorce de los condenados fueron declarados culpables de todos los cargos, mientras que uno fue absuelto de uno de ellos.

Entre los condenados se encuentra Naufer Moulavi, a quien las autoridades señalan de haber orquestado los ataques perpetrados por extremistas islámicos.

Nueve acusados fueron absueltos, mientras que otro falleció mientras se encontraba bajo custodia.

El caso constituye un hito histórico, ya que la Fiscalía presentó más de 23.000 cargos en un único proceso que incluye conspiración para llevar a cabo atentados suicidas coordinados y terrorismo.

Se prevé que el tribunal dicte los términos de las condenas, que incluyen la posibilidad de la pena de muerte, en la noche de este martes.

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Dos ex altos funcionarios de seguridad fueron condenados a muerte en julio tras ser hallados culpables por negligencia criminal, aunque la pena capital suele conmutarse por cadena perpetua en el país asiático.

Otro proceso judicial paralelo involucra al exjefe del Servicio de Inteligencia del Estado, Suresh Sallay, quien fue arrestado por las autoridades esrilanquesas en febrero y a quien se acusa de conspirar directamente en la ola de atentados.

El 21 de abril de 2019, atacantes suicidas atentaron contra tres iglesias en las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa; y contra tres hoteles de lujo en la capital esrilanquesa.

Se produjeron otras explosiones en un pequeño hotel en Dehiwala y en una casa en Dematagoda, ambos en Colombo.

Según informes del grupo de derechos humanos de Sri Lanka Centro para la Sociedad y la Religión (CSR), la investigación de los atentados ha tenido importantes fallos.

Los informes de CSR revelan discrepancias significativas en el número oficial de muertos, que ha fluctuado entre 259 y 319, incluidos al menos 45 niños y 40 extranjeros, dos de ellos españoles.

Entre las víctimas extranjeras había, además, ciudadanos de al menos 11 países, entre ellos la India, el Reino Unido, China, Turquía, Portugal, Arabia Saudí, Estados Unidos, Japón, Suiza, Países Bajos y Australia.