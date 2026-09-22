Sube a cinco muertos y seis desaparecidos el balance por el tifón Dujuan en Japón

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón elevó a las 12:30 hora local (3:30 GMT) el balance a cinco fallecidos (tres en Chiba, uno en Kanagawa y otro en Miyazaki) y seis desaparecidos. También contabilizó tres heridos graves y 20 leves, así como daños a al menos 468 viviendas.

Entre los fallecidos se encuentran dos mujeres de edad avanzada que murieron en Chiba, al este de Tokio, después de que sus viviendas colapsaran a causa de deslizamientos de tierra, así como un hombre de 51 años en la misma prefectura y una mujer en Kanagawa, al suroeste de la capital, que también fueron víctimas en incidentes relacionados con deslizamientos, informó la agencia local Kyodo.

Las autoridades, por otro lado, se encuentran buscando a una pareja septuagenaria, a una mujer treintañera y a otra veinteañera, que desapareció después de que un deslizamiento alcanzó un edificio residencial, informó la cadena local NHK.

En Oshima, una isla conectada con Tokio por un ferri de alta velocidad de unas dos horas, Dujuan dejó lluvias históricas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) contabilizó 832 milímetros en las 48 horas hasta la medianoche del lunes, el mayor registro para ese intervalo desde el inicio de las observaciones en 1991.

El fuerte tifón Dujuan provocó en la víspera que las autoridades emitieran órdenes de evacuación para más de 1,9 millones de personas en seis prefecturas (Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa), más de 1,1 millones de ellas procedentes de Kanagawa.

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El temporal también provocó este lunes la cancelación de cerca de 500 vuelos en los aeropuertos de Haneda y Narita, según el rastreador Flightradar24, y obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, celebrada en Chiba.

A las 12:00 hora local (3:00 GMT) de este martes, el tifón se encontraba ya al este de Japón y se desplazaba hacia el este-noreste a 50 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora, según la JMA.