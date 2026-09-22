Trump acusa a México de ser "epicentro" del narcotráfico y le exige que tome medidas

"México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas (unos 3.220 kilómetros) con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", declaró durante la Asamblea General de la ONU.

No obstante, Trump agregó convencido que "la seguridad y la protección llegarán a México" y se dijo orgulloso de tener "una muy buena relación" con el Gobierno de México.

"Hemos logrado grandes avances, avances muy importantes, con México. Ellos tampoco quieren a los carteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro", expresó.

Trump suele denunciar que los carteles tienen el control del territorio mexicano y presiona al Gobierno mexicano para que permita operaciones estadounidenses contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo a lo que se opone Shienbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.