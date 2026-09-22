Trump asegura que deberá tomar una decisión: llegar a un acuerdo o "aniquilar" a Irán

Trump asegura que deberá tomar una decisión: llegar a un acuerdo o "aniquilar" a Irán

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, ante la Asamblea General de la ONU, que debe tomar una "gran decisión" sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o "aniquilar" a la República Islámica.