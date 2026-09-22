Trump asegura que EEUU comenzará a construir 2 grandes bases en Groenlandia "de inmediato"

Trump asegura que EEUU comenzará a construir 2 grandes bases en Groenlandia "de inmediato"

Naciones Unidas/Washington, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia según el acuerdo recién alcanzado con las autoridades de la isla y Dinamarca.