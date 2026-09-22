Trump ataca en la ONU la cooperación tributaria mundial: "No habrá impuestos globales"

"No existe un Gobierno mundial y, mientras yo sea presidente, no habrá impuestos mundiales", aseguró Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde aprovechó para criticar también otras instituciones internacionales, algunas ligadas a las Naciones Unidas.

Trump ha mostrado su malestar con los marcos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 han trazado para establecer, por ejemplo, una tributación mínima del 15 % para grandes multinacionales, y sus palabras de hoy cargan contra la otra vía abierta para negociar en la ONU un mecanismo de cooperación tributaria internacional.

"Las Naciones Unidas tienen un potencial enorme. Llevo años diciendo esto, pero deben dejar de imponer la agenda de extrema izquierda de burócratas globalistas a quienes nadie eligió jamás", afirmó el líder estadounidense con respecto a la ONU.

En concreto, Trump criticó el intento de la Organización Marítima Internacional (OMI), la entidad de la ONU para la seguridad del transporte por mar, de imponer el año pasado el Marco de Cero Emisiones Netas, que buscaba gravar las emisiones de carbono de grandes buques comerciales.

Aseguró que su Gobierno se vio obligado a intervenir para impedir un alto impuesto "destinado a aumentar los costos del transporte marítimo internacional entre un 10 y un 20 %, o tal vez más".

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También renovó sus críticas sobre la Corte Penal Internacional (CPI), la cual Estados Unidos, al igual que Israel, nunca ha reconocido por no haber ratificado el Estatuto de Roma.

"Estados Unidos se opone igualmente a la institución fuera de control conocida como la Corte Penal Internacional. Jamás permitiremos que miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, ni nadie más, sean investigados o sometidos a juicios farsa por un tribunal antiestadounidense que carece de jurisdicción sobre nosotros".

"Hago un llamamiento a todas las naciones miembros de la CPI para que se retiren oficialmente de inmediato de esta institución que actúa al margen de las normas", añadió sobre la corte, la cual abrió una investigación sobre personal militar estadounidense por posibles crímenes de guerra en Afganistán.

Su Gobierno ha sancionado a varios magistrados de esta corte, que ha emitido a su vez una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.