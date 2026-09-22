Trump dice que hubo una reunión de su equipo con los iraníes en la ONU

"Terminó hace una hora. Fue una reunión que duró tres horas. Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)", explicó ante la prensa al iniciar una reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El republicano aseguró que hay otro encuentro programado "en un futuro próximo", aunque no ofreció más detalles.

En el encuentro con los iraníes, participaron los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Esta mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había expresado en una entrevista televisiva que Trump estaba abierto a reunirse con los iraníes para abordar el conflicto.

Durante su intervención de este martes en la Asamblea General de la ONU, el líder estadounidense dijo que debe tomar una "gran decisión": negociar la paz con Irán o "aniquilar" la República Islámica.

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Aunque también se mostró confiado en que puede haber un acuerdo después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que hayan logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás, tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto.

Trump enfrenta una presión creciente ante el riesgo de que la ofensiva pase factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha respondido con ataques de misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en países árabes de Oriente Medio, como Baréin, Kuwait, Jordania y Catar, entre otros.

Además, ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.