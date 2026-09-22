Trump dice que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que se cree

Trump dice que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que se cree

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que la gente cree.