Trump dice que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que se cree

"Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa", declaró Trump.
El mandatario insistió en que están muriendo "25.000 jóvenes, la mayoría soldados" al mes en los frentes del conflicto. "Miro esas imágenes del campo de batalla y, sinceramente, ya no quiero verlas; es algo espantoso. 25.000 al mes, en ambos bandos", aseguró.
A su vez, Trump recordó que la semana pasada aprobó una nueva ley aprobada por el Congreso e impulsada por el senador republicano recientemente fallecido Lindsey Graham que permite a la Casa Blanca imponer aranceles para castigar a todo país que comercie con Rusia o con Irán.
"(La ley) me otorga amplias facultades en materia de aranceles, y, de ser necesario, tendré que hacer uso de ellas", añadió el magnate neoyorquino.
Pese a celebrar una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el verano de 2025, Trump, que dijo que resolvería la guerra en un día, no ha logrado reactivar el diálogo entre Moscú y Kiev.
Ambas partes, con Estados Unidos como mediador, exploran actualmente la posibilidad de lograr una tregua parcial sobre infraestructura energética, así como la posibilidad de retomar los encuentros de negociadores a tres bandas en octubre.