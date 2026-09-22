Trump reivindica ante la ONU que él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", declaró.

Trump, que suele reivindicar que ha puesto fin a ocho guerras y que se merece el Premio Nobel de la Paz, dio estas declaraciones mientras Estados Unidos se encuentra en guerra con Irán, un conflicto que amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.

"Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia, no tengo ningún interés en dejar que los peligros sigan creciendo un día más", dijo el mandatario en su discurso.

El presidente afirmó que no hay "mejor ejemplo" de cómo Estados Unidos afronta estas amenazas que la guerra con Irán.

"No hay mejor ejemplo de un peligro al que se le permitió crecer a toda costa que la República Islámica de Irán, el principal patrocinador del terrorismo", dijo.