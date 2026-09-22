Trump reprocha a una periodista de CNN que cubra su llegada a la ONU

"Dijiste que no ibas a cubrirme. No deberías estar cubriéndome", le dijo Trump a la periodista Kaitlan Collins, uno de los rostros más destacados de CNN, a su llegada a la sede de Naciones Unidas junto a la primera dama, Melania Trump.

Trump ha escalado su ofensiva contra la prensa al vetar desde el viernes el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW y al periódico Politico, a los que acusa de difundir "noticias falsas", una medida que ha generado un rechazo unánime en el mundo del periodismo.

El veto a CNN ha puesto en riesgo la cobertura audiovisual del mandatario durante su viaje a Nueva York, ya que la cadena era la encargada de acompañarlo y distribuir sus imágenes al resto de medios durante sus desplazamientos esta semana, pero la Casa Blanca la expulsó del dispositivo de cobertura.

Desde hace décadas, las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen un sistema rotativo, conocido en inglés como "pool", mediante el cual una de ellas acompaña al presidente en sus desplazamientos y distribuye las imágenes al resto de medios.

En rechazo al veto contra CNN, el resto de las grandes cadenas -Fox News, CBS, ABC y NBC- anunciaron que suspenderían sus tareas de "pool" hasta que se levante la prohibición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los medios afectados por el veto presentaron además una demanda contra la Administración de Trump por considerar que viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.