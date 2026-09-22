Trump y Melania usan sin incidentes las escaleras de la ONU que fallaron el año pasado

La pareja presidencial accedió al edificio de la ONU y utilizó las escaleras para dirigirse al salón de la Asamblea General, donde Trump pronunció su discurso ante los líderes mundiales.

En la edición del año pasado de la Asamblea General, las escaleras mecánicas se detuvieron cuando Trump y Melania se encontraban a mitad de trayecto, lo que les obligó a continuar a pie. Poco después, el teleprompter registró también un breve problema técnico al comienzo de la intervención del presidente.

Trump aprovechó entonces su discurso para arremeter contra las Naciones Unidas y cuestionar su eficacia para resolver conflictos internacionales, al tiempo que citó las fallas técnicas como ejemplo de las deficiencias de la organización.

"Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas dañadas y un teleprompter dañado", afirmó.

Posteriormente, la Casa Blanca denunció que los incidentes podían haber sido deliberados y pidió una investigación para determinar si se había producido algún tipo de sabotaje.

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La ONU apuntó que la escalera se detuvo tras la activación de un mecanismo de seguridad, posiblemente por un fotógrafo de la delegación estadounidense.

Naciones Unidas añadió que el teleprompter utilizado por Trump era operado por la Casa Blanca.