Ucrania ataca dos refinerías en el suroeste de Rusia

"En Ufa, República de Bashkiria de la Federación Rusa, la refinería de petróleo Bashneft-UNPZ fue atacada. Se registró un incendio en las instalaciones", se lee en el parte del Estado Mayor ucraniano, que dice que la refinería en cuestión procesa al año unos 7,5 millones de toneladas de crudo.

El Estado Mayor ucraniano da cuenta además de otro ataque contra la Refinería de Kúibishev, en la región rusa de Samara, que es propiedad del gigante ruso Rosneft y refina al año 7 millones de toneladas de petróleo.

Fuentes oficiales y no oficiales rusas han confirmado con distinto grado de exactitud los ataques ucranianos a Samara.

"Nuestros militares y los grupos móviles antiaéreos cumplieron sus misiones de combate con total entrega. Derribaron decenas de drones. El enemigo apuntó contra empresas industriales", escribió en Telegram el gobernador de Samara, Fiódor Fedoríschev, sin puntualizar cuáles fueron los objetivos.

Añadió que se produjeron daños en "infraestructuras civiles, incluidas viviendas particulares y vehículos".

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Según el canal independiente ruso Astra, durante el ataque se desató un incendio en la refinería de Kúibishev, perteneciente a Rosneft y una de las mayores de su tipo en la región, como también explicó el Estado Mayor de Kiev.

Junto a las refinerías de Novokúibishev y Sizran, también ubicadas en Samara, esta instalación ha sido atacada en reiteradas ocasiones por drones ucranianos, y las tres se han visto obligadas a cesar temporalmente sus producciones.

En la sureña región de Rostov fueron aniquiladas más de 70 naves aéreas no tripuladas en siete distritos, sin que se reportasen víctimas, aseguró en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar, mientras que el gobernador de Vorónezh, Alexandr Gúsev, informó del derribo de 28 drones ucranianos.

El Ministerio de Defensa ruso reportó en MAX, la red de mensajería rusa, el derribo de 297 drones de ala fija sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea.