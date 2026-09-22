UER dice que respeta el proceso de RTVE pero espera ver de vuelta a España en Eurovisión

"Nos decepcionaría que España no se uniera a nosotros en Bulgaria y esperamos ver a RTVE de vuelta en el concurso en el futuro", dijo a EFE la entidad de radiodifusión mediante una declaración escrita.

El presidente de RTVE, José Pablo López, anunció hoy que recomendará al Consejo de Administración que se mantenga la suspensión, tras recordar que RTVE ha liderado, junto a otros grandes operadores públicos europeos, una exigencia de regeneración ética dentro de la UER.

"A lo largo del último año hemos escuchado atentamente las preocupaciones planteadas por nuestros miembros. Como resultado, el Grupo de Referencia, el órgano rector del concurso, ha introducido cambios significativos en el Festival de Eurovisión", comentó la entidad europea.

Prosiguió señalando que entre esos cambios figuran "mayores garantías contra influencias externas indebidas y la promoción, límites de votación más estrictos, el regreso de los jurados profesionales a las semifinales, jurados más amplios y diversos, medidas de votación mejoradas y otros cambios para garantizar que el concurso pueda celebrarse siempre en un entorno seguro y protegido".

UER señaló que en este contexto lamenta que López haya efectuado la recomendación de que España no regrese el próximo año.

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"RTVE forma parte del Festival de Eurovisión desde 1961 y valoramos su larga contribución al concurso", insistió.