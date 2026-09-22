Un caza F-16 de EE.UU. se estrella en una base aérea estadounidense en el oeste alemán

Un caza F-16 de EE.UU. se estrella en una base aérea estadounidense en el oeste alemán

Berlín, 22 sep (EFE).- Un caza F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrelló este martes en la base estadounidense de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, un incidente en el que el piloto pudo salvarse y cuya causa está siendo investigada.