Un estudio sugiere retrasar a 5 años la colonoscopia en pacientes de pólipos colorrectales

El ensayo ha sido dirigido por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), ambos españoles, en colaboración con el grupo de Investigación en Efectividad Clínica de la Universidad de Oslo y el Hospital Universitario de Oslo, en Noruega (liderado por el profesor Michael Bretthauer), y el Amsterdam University Medical Center, en los Países Bajos (investigadora principal, la profesora Evelien Dekker).

La investigación se ha llevado a cabo en casi 21.000 pacientes de 40 a 74 años con pólipos de riesgo en 52 hospitales de España, Noruega, Polonia, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, Austria y Portugal.

En la actualidad, las guías de práctica clínica recomiendan repetir la colonoscopia en este tipo de pacientes a los tres años.

“Este proceso exige muchos recursos y resulta costoso para los sistemas de salud, además de que puede ser incómodo y gravoso para los pacientes”, subrayó el profesor de Medicina de la UMH Rodrigo Jover Martínez, investigador principal del ensayo.

Por ello, el ensayo "llevará a replantear qué personas deben someterse a otra colonoscopia y en qué momento”, según el profesor.

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Asimismo, los investigadores celebraron que, además, el riesgo absoluto de cáncer entre los pacientes con pólipos serrados fue bajo y similar al de los pacientes con adenomas de alto riesgo.