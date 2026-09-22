Un popular cantante brasileño muere en un accidente de helicóptero

Los destrozos del helicóptero siniestrado, un Bell 430, fueron avistados en la mañana de este martes por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en una región boscosa del estado sureño de Santa Catarina, tras casi 24 horas de búsquedas.

El Cuerpo de Bomberos, que llegó al lugar del accidente a comienzos de la tarde en la región montañosa de la Sierra Catarinense, confirmó que ninguno de los ocupantes del aparato sobrevivió.

La aeronave, que cayó a tierra por razones aún desconocidas, fue declarada como desaparecida en la tarde del lunes tras despegar de Porto Belo, en el litoral de Santa Catarina, en un vuelo de 190 kilómetros con destino a São Joaquim, ciudad situada en el interior del mismo estado.

Las operaciones de búsqueda estuvieron dificultadas por las condiciones meteorológicas. La zona registraba lluvias, fuertes vientos, niebla y baja visibilidad, y el estado se encontraba bajo avisos por condiciones adversas.

La operación movilizó a unos 40 bomberos, perros de búsqueda y rescate, más de diez vehículos y drones equipados con cámaras térmicas. Los restos fueron localizados con apoyo de la aeronave Arcanjo 03 y de la Fuerza Aérea Brasileña.

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Además de Rick y Avelar, en el helicóptero viajaba el productor de videos Paulo Soares y los dos miembros de la tripulación.

Rick, de 59 años, fue una de las voces de la dupla de música sertaneja Rick & Renner, que alcanzó gran popularidad en Brasil a partir de la década de 1990 con canciones como 'Ela é Demais', 'Cara de Pau' y 'Filha'.

El cantante llevaba décadas de carrera y había vuelto a actuar junto a Renner en una gira conmemorativa. Su última presentación se produjo dos días antes del accidente.

Avelar, de 41 años, era empresario y mantenía una relación cercana con Neymar y con el entorno empresarial del futbolista. También estaba vinculado a actividades y subastas benéficas del Instituto Proyecto Neymar Jr.

El helicóptero, un Bell 430 fabricado en 2001 y con matrícula PP-MGR, tenía capacidad para un piloto y hasta siete pasajeros.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), su situación era regular y su permiso de vuelo estaba vigente hasta agosto de 2027.

La aeronave pertenecía a JTA Empreendimentos e Urbanismo, que confirmó que había sido prestada para su utilización por Avelar y Rick.

El pasado 18 de agosto, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac, regulador) anunció la suspensión de vuelos panorámicos turísticos en helicóptero ofrecidos por cuatro empresas en la ciudad de Río de Janeiro tras tres accidentes en ocho meses, incluyendo uno en el que murieron tres turistas colombianas.