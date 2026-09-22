Unos 200 sacerdotes marchan ante el Vaticano contra el "genocidio" en Gaza

La marcha de los Sacerdotes contra el Genocidio, una red de religiosos que comenzó esta iniciativa el año pasado y que actualmente cuenta con más de 2.500 sacerdotes, religiosos y obispos de 67 países, recorrió las calles de Roma partiendo de la iglesia de Santo Spirito en Sassia, pasando por las embajadas libanesa y palestina, y por Via de la Conciliazione, que une Roma con Ciudad del Vaticano.

La manifestación, en la que se vieron pancartas con escritos como "Cristo ha muerto en Gaza", concluyó delante de la sede de la sociedad italiana de ingeniería armamentística Leonardo.

Los participantes, con ramos de olivo en las manos, llevaban una enorme mortaja con los nombres de los 309 niños y niñas asesinados por el ejército israelí en Gaza.

Explicaron que "no pueden permanecer en silencio ante la tragedia humanitaria de la población civil palestina en la Franja de Gaza y otros territorios palestinos ocupados" y que "esta red no se creó para fomentar el odio ni la división, sino para dar voz unificada a las numerosas iniciativas personales que ya expresan denuncia y exigen justicia, en fidelidad al Evangelio y a la Constitución italiana".

"Ofrecemos esta oración por todos los niños fallecidos tras el alto el fuego. No al miedo. Que la justicia ilumine a los líderes de las naciones para que tengan el valor de abandonar los planes de muerte". Este fue uno de los rezos de los participantes durante la marcha.

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Xavier Morlans, sacerdote diocesano de Barcelona, afirmó en declaraciones a EFE que "en estos momentos está ocurriendo un genocidio en Gaza y una limpieza étnica en Cisjordania".

"Por supuesto hay que condenar el terrible asalto de Hamás, que motivó 1.300 víctimas, violación de mujeres, niños asesinados en sus cunas. Pero los 77.000 muertos que es lo que ya ha provocado el ejército israelí, de forma como narra la película 'Naza', persiguiendo a un solo militante de Hamás", agregó.

Explicó que como sacerdotes de la Iglesia Católica, "no por motivos ideológicos, sino siguiendo el Evangelio, salimos a la calle para decir a la humanidad que esto es un genocidio y que hay que decir: basta".

Para Don Paolo, un párroco italiano, este gesto se produce "justo cuando inicia la Asamblea General de Naciones Unidas y hay que dar una señal de lo que debería suceder en la ONU".

"Nuestro gesto es para sensibilizar las conciencias y dar una señal también para la Iglesia católica, no sólo en Italia, sino también a nivel internacional", agregó.