Video: mujer de 91 años muere tras brutal ataque de un mono en India

La víctima fue identificada como Najamunnisa Begum, esposa del reconocido escritor indio M.S. Savadatti. De acuerdo con los relatos brindados por su familia a la cadena NDTV, la mujer se encontraba caminando por el patio de su vivienda, ubicada en el barrio B.T. Patil Nagar, cuando un mono la sorprendió y se abalanzó repentinamente sobre ella, provocando que cayera fuertemente al suelo.

El dramático momento fue captado íntegramente por una cámara de seguridad (CCTV) instalada en las afueras de la residencia. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, la hija de Najamunnisa corrió rápidamente para intentar socorrer a su madre, pero el primate presuntamente también la atacó a ella.

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Trágico desenlace en el hospital

Tras el incidente, la anciana fue trasladada de urgencia a un hospital privado para recibir atención médica. Aunque en un principio los médicos indicaron que parecía estar recuperándose favorablemente de las lesiones, su estado de salud empeoró de manera repentina.

Finalmente, la mujer falleció al día siguiente mientras continuaba bajo tratamiento.

Una amenaza creciente para los adultos mayores

La noticia, publicada originalmente por el medio indio NDTV, contextualiza que este caso se suma a una preocupante ola de ataques mortales de monos contra mujeres de la tercera edad en dicho país.

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Según reporta el medio local, el pasado 10 de septiembre una mujer de 55 años falleció tras caer del techo de su casa mientras intentaba escapar de un grupo de monos que la acorraló en Aligarh.

Apenas cuatro días después, el 14 de septiembre, una situación idéntica se registró en Shimla, donde otra mujer murió al caer desde una azotea tras un sorpresivo ataque en la zona de un cementerio.

Este último incidente desató intensas protestas ciudadanas; los residentes exigieron compensaciones económicas para la familia y alertaron sobre el peligroso aumento de la presencia de fauna agresiva en zonas residenciales, incluyendo monos, langures y perros callejeros.

Asimismo, en marzo de este año, otra mujer de 65 años falleció en el estado de Andhra Pradesh tras perder el equilibrio y sufrir lesiones letales mientras huía de una manada de primates en una zona rural.

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